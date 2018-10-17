بعد الفوز على ألمانيا.. المنتخب الهولندي يريد تحقيق مزيد من الأهداف

قال رونالد كومان مدرب هولندا إن بلاده تستهدف حصد المزيد من النقاط، من مباراتي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام فرنسا وألمانيا الشهر المقبل، حتى تكون ضمن أول 10 منتخبات في التصنيف عند سحب قرعة تصفيات بطولة أوروبا في ديسمبر.

وتعادل فريق كومان 1/1 مع بلجيكا المصنفة الأولى عالميًا بلقاء ودي في بروكسل يوم الثلاثاء، وقال عقب اللقاء: “أهم شيء أن نكون في التصنيف (الأعلى) في القرعة، وهذا ممكن لو حصدنا المزيد من النقاط”.

وحققت هولندا نتيجة إيجابية جديدة بعدما فازت 3/0 على ألمانيا في دوري الأمم في أمستردام يوم السبت، بينما بدأت مسيرتها في البطولة بالخسارة 2/1 أمام فرنسا.

وستلعب هولندا مع فرنسا بطلة العالم في روتردام، في 16 نوفمبر قبل أن تستكمل دور المجموعات أمام ألمانيا بعدها بـ3 أيام.

وقال كومان الذي تولى تدريب هولندا في فبراير الماضي: “أعتقد أننا وضعنا الأساس، البعض لم تتوقع أن نحصل على أي نقاط قبل أن نبدأ مسيرتنا في دوري الأمم، لكن لدينا الآن 3 نقاط، ونريد الحصول على المزيد”.

وتنطلق تصفيات بطولة أوروبا 2020 في مارس المقبل.