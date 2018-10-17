أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ يراقب تدريبات لاعبيه السرية

راقب أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ برفقة المدير الرياضي البوسني حسن صلاح حميديتش، تدريبات الفريق السرية التي أجراها المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش قبل المواجهة المرتقبة أمام فولفسبورغ، السبت المقبل، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الألماني الدرجة الأولى.

وراقب أولي هونيس التدريبات برفقة المدير الرياضي من نافذة مكتبه للاطلاع على طريقة عمل المدرب الكرواتي والتي يتذمر منها عدد من اللاعبين؛ حيث اتهموه بإرهاقهم بالتدريبات البدنية على حساب الجانب الخططي والفني.

وقدّم رئيس بايرن ميونخ دعمه للمدرب الكرواتي رغم النتائج السلبية الأخيرة، والتي أدَّت بالفريق للتراجع للمركز السادس إذ تعادل وخسر مرتين في الجولات الثلاث الأخيرة.

وحسب صحيفة “بيلد” فإن المدرب الكرواتي ركّز في التدريبات على الضغط العالي ومحاولة قطع الكرة من المنافس بشكل سريع، كما استعاد عددًا من اللاعبين الدوليين الذين شاركوا برفقة منتخبات بلدانهم.

ويعرف المدرب الكرواتي أن المباريات المقبلة مهمة لبقائه على رأس الطاقم الفني للفريق ويحتاج للعودة لسكة الانتصارات من بوابة فولفسبورغ وبعدها المواجهة الأوروبية أمام أيك أثينا اليوناني.