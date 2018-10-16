غريزمان يقود ريمونتادا فرنسا أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

قاد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، منتخب بلاده لعبور ضيفه الألماني بالفوز عليه بهدفين لهدف في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى للقسم الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لإحراز هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 14 حيث بادر الألمان بتسجيل الهدف الأول عبر توني كروس من ضربة جزاء.

هدف ألمانيا الأول ” كروس ” HD#فرنسا_المانيا

حسابي الأساسي @I pic.twitter.com/pYo9e50y2U — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

وفشلت جميع محاولات فرنسا في إدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ونجح غريزمان في إدراك التعادل لفرنسا في الدقيقة 62.

قووووووووووووووووووووووووووول التعادل لـ فرنسا 1-1 ” جريزمان HD#فرنسا_المانيا

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/WHkwhpIqeI — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

ومع حلول الدقيقة 80 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لفرنسا نفذها غريزمان في الشباك مسجلًا الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده.

هدف فرنسا الثاني جريزمان HD#فرنسا_المانيا

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/mgmWvB6PlK — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

وفشلت جميع المحاولات الألمانية في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليخرج المنتخب الفرنسي فائزًا باللقاء.

بذلك، ارتفع رصيد فرنسا إلى 7 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند نقطة واحدة في المركز الثالث والأخير.

ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوي التصنيف الأولعلى المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا