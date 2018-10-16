أهداف مباراة ألمانيا وفرنسا.. (2/1) للديوك (فيديو)

تقدم الألماني توني كروس بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك فرنسا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

وأحرز كروس هدفًا من ركلة جزاء حصل عليها ليرو ساني في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

هدف ألمانيا الأول ” كروس ” HD#فرنسا_المانيا

حسابي الأساسي @I pic.twitter.com/pYo9e50y2U — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

وفي الدقيقة 62 سجل أنطوان غريزمان هدف التعادل لفرنسا.

قووووووووووووووووووووووووووول التعادل لـ فرنسا 1-1 " جريزمان HD#فرنسا_المانيا

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/WHkwhpIqeI — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) October 16, 2018

وأضاف غريزمان الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده من ركلة جزاء.

هدف فرنسا الثاني جريزمان HD#فرنسا_المانيا

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/mgmWvB6PlK — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

ويدخل المنتخبان العملاقان إلى هذه المواجهة في ظروف متناقضة تمامًا، ففرنسا منتشية من تتويجها بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها في يوليو الماضي على كرواتيا (4-2)، في نهائي مونديال روسيا، فيما تجر ألمانيا خلفها ذيل خيبة التنازل عن اللقب العالمي الذي حققته عام 2014، وخروجها من من الدور الأول لمونديال روسيا، بعد خسارتين أمام المكسيك، وكوريا الجنوبية.

ورغم الخروج المبكر من المونديال الروسي، فقد أبقى الاتحاد الألماني لكرة القدم، على خدمات المدرب يواكيم لوف، الذي تولى مهمة الإشراف على “مانشافت” مباشرة بعد نهائيات مونديال ألمانيا عام 2006، وذلك إيمانًا منه بقدرته على قيادة بناء المنتخب.