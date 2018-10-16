أهداف مباراة ألمانيا وفرنسا.. (2/1) للديوك (فيديو)

أهداف مباراة ألمانيا وفرنسا.. (2/1) للديوك (فيديو)

ألمانيا تبدأ بسرعة

المصدر: فريق التحرير

تقدم الألماني توني كروس بهدف لصالح منتخب بلاده في شباك فرنسا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

وأحرز كروس هدفًا من ركلة جزاء حصل عليها ليرو ساني في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 62 سجل أنطوان غريزمان هدف التعادل لفرنسا.

وأضاف غريزمان الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده من ركلة جزاء.

ويدخل المنتخبان العملاقان إلى هذه المواجهة في ظروف متناقضة تمامًا، ففرنسا منتشية من تتويجها بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها في يوليو الماضي على كرواتيا (4-2)، في نهائي مونديال روسيا، فيما تجر ألمانيا خلفها ذيل خيبة التنازل عن اللقب العالمي الذي حققته عام 2014، وخروجها من من الدور الأول لمونديال روسيا، بعد خسارتين أمام المكسيك، وكوريا الجنوبية.

ورغم الخروج المبكر من المونديال الروسي، فقد أبقى الاتحاد الألماني لكرة القدم، على خدمات المدرب يواكيم لوف، الذي تولى مهمة الإشراف على “مانشافت” مباشرة بعد نهائيات مونديال ألمانيا عام 2006، وذلك إيمانًا منه بقدرته على قيادة بناء المنتخب.

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