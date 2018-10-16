طرد لاعب كولومبي اعتدى على زميله بعد خلافهما على تنفيذ ركلة حرة (فيديو)

حدثت واقعة نادرة خلال مباراة لكرة القدم في كولومبيا، عندما طرد الحكم لاعبًا لاعتدائه على زميله بعد نزاع بينهما على تنفيذ ركلة حرة مباشرة.

ووقعت هذه الحادثة الغريبة خلال مباراة أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، التي انتهت بالتعادل السلبي مع ديبورتيفو كالي على ملعب اتاناسيو جيراردو في ناسيونال.

وحمل مهاجم ناسيونال ديورو مورينو الكرة من أجل تنفيذ ركلة حرة مباشرة، لكن زميله الجناح جيسون لوكومي توجه نحوه، ودفعه برأسه في وجهه فيما يبدو، بعد خلافهما على تنفيذ الركلة.

وأشهر الحكم كارلوس برنال البطاقة الحمراء المباشرة إلى لوكومي قبل النهاية بدقيقتين وعقب نهاية المباراة ركض مورينو سريعًا نحو غرفة خلع الملابس ليواجه زميله بما حدث.

وقال أتليتيكو ناسيونال في بيان: “هذه الأعمال العنيفة غير المسبوقة تتناقض مع القيم الأخلاقية التي يلتزم بها النادي، نعتذر لجماهيرنا بشكل عام، خاصة لنحو 19 ألف متفرج ساندوا الفريق في ملعب أتاناسيو عن هذا الحادث”.