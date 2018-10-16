بعد اتهامات بالشجار والتحرش.. نادي إسطنبول بشاك شهير يُغرم توران 370 ألف يورو

فرض نادي إسطنبول بشاك شهير التركي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، غرامة بقيمة 370 ألف يورو على لاعبه التركي أردا توران، بعدما دخل في شجار في حانة، الأسبوع الماضي.

ووجهت النيابة، الإثنين، لتوران تهمة “إلحاق إصابات متعمدة”، و”الإخلال بالأمن العام”، و”حيازة السلاح”، و”التحرش الجنسي”، في شجار مع المطرب بيرقاي شاهين، وقع فجر الأربعاء الماضي.

وخلال الشجار، الذي نجم نتيجة تحرش توران بأوزليم أدا زوجة شاهين، كسر اللاعب أنف المطرب بعدما ضربه بالرأس، وبعدها لحق به للمستشفى حيث أطلق النيران بمسدس، دون سقوط مصابين.

وجاء في بيان صادر على موقع النادي: “مجلس إدارتنا عقد في الخامس عشر من أكتوبر اجتماعًا استثنائيًا، كان لاعبنا أردا توران هو محوره وجرى اتخاذ قرارات بخصوص الأمر”.

وأضاف البيان: “نرغب في الإعلان أن الأحداث التي نشرتها الصحافة بخصوص تصرف لاعبنا، الذي كان لديه إذن لمدة ثلاثة أيام للتواجد مع المنتخب الوطني، لا تتوافق مطلقًا مع أخلاقيات النادي ومفاهيمه الاحترافية”.