بعد صعود مدغشقر إلى كأس الأمم الأفريقية.. تعرف على منتخبات “مغمورة” تقارع الكبار

تشهد تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2019 عدة مفاجآت، من طرف منتخبات كانت تصنف سابقًا في قائمة المنتخبات الصغرى، التي تخر غاليًا بنتائج كبيرة أمام المنتخبات الأفريقية القوية.

وجاء رفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 24 منتخبًا، واعتماد المنتخبات الأفريقية على لاعبينَ محترفينَ حتى في مستويات صغرى في أوروبا، لتهدم مزيدًا من الفجوة الكبيرة بين الكبار والصغار في أفريقيا.

ويعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم على مساعدة الاتحادات الصغيرة في أفريقيا عبر بناء ملاعب جديدة، ودعم مشاريع تكوين اللاعبين الصغار، كما تعمل فرق أوروبية على البحث والتنقيب على المواهب في أفريقيا وجلبهم إلى أوروبا بالإضافة لأبناء المهاجرين الأفارقة في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا على وجه الخصوص، وهو ما منح عدة دول صغيرة إمكانية دعوة لاعبين بتجربة احترافية مهمة وفكر تكتيكي متطور.

مدغشقر يصل نهائيات أمم أفريقيا

حقق منتخب مدغشقر مفاجأة كبيرة وبلغ نهائيات أمم أفريقيا من الجولة الرابعة، وقبل جولتين من النهاية لأول مرة في تاريخه، ليكون -أفريقيًا- أول منتخب يبلغ النهائيات المقررة إقامتها في الكاميرون صيف السنة القادمة.

وجاء تأهل منتخب مدغشقر بعد جمعِه 10 نقاط من 3 انتصارات على حساب غينيا الاستوائية ذهابًا وإيابًا، والسودان، وتعادله مع السنغال أحد المنتخبات الأفريقية القوية 2-2، والذي من المحتمل أن يرافقه في حال فوزه على السودان.

ويدين منتخب مدغشقر في تأهله، لمجموعة من اللاعبين الذين ينشطون في دوريات أوروبا، وأغلبهم في فرنسا، كما يضم لاعبين يلعبون في مصر والسعودية وتركيا وبلغاريا.

ويتصدر قائمة نجوم المنتخب لاعب مصر المقاصة ياولين فوافي، ولاعب العدالة السعودي كاروليس أندريا ماستينور، وهما هدّافا مدغشقر في تصفيات أمم أفريقيا بـ3 أهداف لكل منهما.

هذا ويضم المنتخب لاعبين جيدين في فرق فرنسية، كمهاجم سوشو إيما أندرياتسيما، وشاريفاهي فومبولا لاعب أمياسياسبور التركي، وإبراهيم أمادا لاعب مولودية الجزائر.

ويقود منتخب مدغشقر الفرنسي نيكولاس دوبوي منذ سنة ونصف، وكان وراء طفرة المنتخب الأفريقي الصغير عبر بحثه عن لاعبين محترفين، ومنحهم الثقة.

منتخب جزر القمر يقارع الكبار

تمكن منتخب جزر القمر الصغير من فرض التعادل 2-2 على منتخب المغرب، وقبله 1-1 أمام منتخب الكامرون، وخسر بصعوبة أمام المغرب بضربة جزاء في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، كما خسر بصعوبة أيضًا لقاءه أمام ملاوي.

ورغم كون المنتخب العربي الصغير لا يملك حظوظا حاليًا للتأهل إلى النهائيات في ظل جمعه نقطتين فقط من 4 لقاءات، لكنه قدم مستوى جيدًا، وكان قريبًا من تحقيق المفاجأة لولا نقص الخبرة.

ويقود المنتخب أمين عبدو ابن البلد، الذي يملك أيضًا جنسية فرنسية منذ سنة 2014، ويرجع له الفضل في تطوير مستوى منتخب بلاده عبر فتح المجال لعدة لاعبين محترفين في دوريات أوروبا وبعض الدول الأفريقية.

وملك المنتخب الصغير عدة لاعبين مميزين، كلاعب أوكسير يوسف بنجلود، ولاعب شاتور شاكير الهدهور، ولاعب أجاكسيو يوسف مشناغما.

ويبقى الثنائي فؤاد باشيرو، لاعب مالمو السويدي الذي اختير ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري الأوروبي، و”ونابوهان ألفريدو” مدافع النجم الأحمر لبلغراد الصربي الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا، أبرز نجوم منتخب جزر القمر.