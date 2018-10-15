قبل مباراة البرازيل والأرجنتين.. لاعبو السامبا يستمتعون بنزهة برية ويرتدون الزي السعودي (صور وفيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات تظهر استمتاع لاعبي المنتخب البرازيلي بنزهة برية في السعودية، مساء أمس الأحد.

وشارك نجوم المنتخب البرازيلي في الرحلة البرية على هامش تواجدهم في مدينة جدة يتقدمهم نجم فريق باريس سان جيرمان، نيمار.

وأوضحت الصور تنوع أنشطتهم ما بين لعب تنس الطاولة وكرة السلة وركوب العربات الصحراوية، كما ظهر مدرب الفريق وعدد من اللاعبين مرتدين الزي الرسمي السعودي.

يذكر أن لاعبي المنتخب البرازيلي يستعدون للمواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، غدًا الثلاثاء، في نهائي الدورة الرباعية الودية.

وتعتبر مباراة الثلاثاء، ختام بطولة “سوبر كلاسيكو” التي احتضنتها المملكة، بمشاركة منتخبها إلى جانب العراق والبرازيل والأرجنتين.

يذكر أن الأرجنتين والبرازيل تواجها من قبل في 108 مباريات، إذ فاز راقصو السامبا في 44 مواجهة، مقابل 39 للتانغو، وسيطر التعادل على 25 مباراة.