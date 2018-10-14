هل يعيد فوز هولندا على ألمانيا منتخب الطواحين إلى الطريق الصحيح؟

يأمل فيرجيل فان ديك، قائد هولندا، أن يكون الفوز 3-صفر على ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، أمس السبت، نقطة تحول لمنتخب بلاده بعد سنوات عجاف.

وأبلغ فان ديك الصحفيين بعد الفوز باستاد “أمستردام أرينا”، وهو أول انتصار لهولندا على جارتها في 16 عامًا “نأمل أن تكون هذه نقطة تحول.. لسنا في هذا الموقف منذ فترة طويلة لكن نشعر بأننا على الطريق الصحيح”.

وفشل المنتخب الهولندي في التأهل لكأس العالم الأخيرة وبطولة أوروبا 2016 في تراجع درامي للفريق بعد احتلاله المركز الثالث في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأضاف فان ديك بعد أن سجَّل الهدف الأول في المباراة التي هزَّ فيها -أيضًا- ممفيس ديباي وجورجينيو فينالدم الشباك: “لم يكن أحد ليصدق إذا قلنا قبل المباراة إننا سنفوز 3-صفر. علينا الاستمتاع بهذا الشعور لكننا لم نصل إلى هدفنا بعد”.

وتولى المدرب رونالد كومان المسؤولية في فبراير/ شباط سعيًا لإعادة الفريق للطريق الصحيح بعد إخفاقاته الأخيرة، وقال إن “الانتصار دفعة معنوية ضرورية لكرة القدم الهولندية”.

وأبلغ التلفزيون الهولندي: “أعتقد أن الكل كان بحاجة لهذا الانتصار.. اللاعبون والجهاز الفني وكل هولندا. يمكن رؤية ذلك في رد فعل الناس. أنا فخور حقًا.

“لنكن واضحين.. واجهنا لحظات صعبة في المباراة لكن بشكل عام كنا جيدين جدًا. هذا يمنحنا ثقة كبيرة في الأشهر المقبلة”.

وأضاف: “كانت هناك روح قتالية رائعة وأثبتنا أن بوسعنا تقديم كرة قدم جيدة. شارك ثلاثة لاعبين في مباراتهم الدولية الأولى، علينا أن نمنحهم ثلاث أو أربع سنوات من كرة القدم الدولية ليصبحوا أفضل. في ذلك الوقت سيكون هناك مستقبل حقيقي لكرة القدم الهولندية”.

ويمكن للمنتخب الهولندي إثبات تطوره خلال مباراتين إضافيتين في دوري الأمم الشهر المقبل ضد فرنسا في روتردام يوم الـ 16 من نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم أمام ألمانيا في جيلسنكيرشن في الـ 19 من نوفمبر.