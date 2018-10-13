الدنمارك تفشل في ترجمة سيطرتها وتتعادل سلبيا مع أيرلندا بدوري الأمم الأوروبية

استحوذت الدنمارك على الكرة لكنها لم تجد طريقها لاختراق دفاع أيرلندا العنيدة لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين سلبيا، عقب مباراة مملة في المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في دبلن، اليوم السبت.

وغاب عن الضيوف صانع اللعب المصاب كريستيان أريكسن، الذي سجل ثلاثية مفاجئة في الانتصار 5-1 في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم على استاد أفيفا قبل 11 شهرا، وافتقر الفريق لجهوده بشدة في مباراة شهدت القليل من الفرص.

وسدد بيونه سيستو جناح الدنمرك لتذهب الكرة بعيدا بفارق ضئيل عن القائم البعيد في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ولعب سيمون كير، قائد الدنمارك، الكرة برأسه ليتم إبعادها من على خط المرمى إلى ركلة ركنية في الشوط الثاني بينما لم تشن أيرلندا أي هجمات تذكر.

وأجبر سايروس كاريستي الحارس كاسبر شمايكل على التصدي بشكل رائع لمحاولته في الدقيقة 71 لكن أيرلندا بدت مرتاحة لإنهاء المباراة بالتعادل، وهو ما ترك الدنمارك على قمة المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما تتراجع ويلز بفارق نقطة أخرى فيما تتذيل أيرلندا المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد أن لعبت كافة الفرق الثلاثة مباراتين.

كما واصل المنتخب البلغاري، تربعه على صدارة مجموعته، إذ تغلب على ضيفه القبرصي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثالث من البطولة القارية.

وسجل ثنائية بلغاريا، كيريل ديسبودوف و تودور نيديليف في الدقيقتين 59 و68، فيما جاء هدف قبرص الوحيد عبر غريغوريس كاستانوس في الدقيقة 41.

بذلك، ارتفع رصيد بلغاريا إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد قبرص عند 3 نقاط في المركز الثالث.

بينما، تغلب المنتخب المقدوني على ضيفه ليشتنشتاين بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لدوري القسم الرابع من البطولة القارية.

وأحرز رباعية مقدونيا، الكسندر تراجكوفسكي (هدفين)، و غوران بانديف و إزغان أليوسكي في الدقائق 10 و30 و36 و67، بينما جاء هدف ليشتنشتاين الوحيد عبر سيهان يلديز في الدقيقة 37.

بذلك، ارتفع رصيد مقدونيا إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد ليشتنشتاين عند 3 نقاط في الوصافة.