هولندا تكتسح ألمانيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

اكتسح المنتخب الهولندي، اليوم السبت، ضيفه الألماني بثلاثة أهداف دون ردٍ في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري القسم الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز ثلاثية هولندا، فيرجيل فان ديك، وممفيس ديباي، وجيورجينهو فاينالدوم 30 و87 و90.

هدف هولندا الأول " فان دايك " HD#هولندا_المانيا

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/yxTbRuYH6N — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) October 13, 2018

وبذلك، ارتفع رصيد هولندا إلى 3 نقاط في الوصافة بفارق نقطة خلف فرنسا المتصدر، بينما تذيل المنتخب الألماني الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا.