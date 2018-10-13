تعادل الصين والهند سلبيًا في “قمة الأرض” استعدادًا لكأس آسيا 2019

استمرت معاناة الصين خلال الاستعداد للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات، عندما تعادل فريق المدرب الإيطالي مارشيلو ليبي سلبيًا على أرضه مع الهند وديًا، اليوم السبت.

وكانت هذه أول مباراة بين البلدين منذ أكثر من 20 عامًا، إذ يُطلق على لقائهما ‭’‬قمة الأرض‭’‬ لأنهما يضمان ثلث عدد سكان العالم.

وفشل فريق ليبي للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق الانتصار، بينما حافظت الهند على التعادل بفضل تألق جوربيت سينج حارس فريق بنغالور.

ويستعد الفريقان لخوض نهائيات كأس آسيا في الإمارات مطلع العام المقبل.

وتخوض الهند منافسات البطولة، التي تنطلق في الخامس من يناير كانون الثاني المقبل، ضمن المجموعة الأولى، إلى جوار الإمارات صاحبة الضيافة وتايلاند والبحرين.

وفي المقابل تلعب الصين، الساعية للقبها الأول في البطولة، ضمن المجموعة الثالثة إلى جوار كوريا الجنوبية والفلبين وقرغيزستان.