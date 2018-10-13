جنوب أفريقيا تكتسح سيشل.. وأوغندا تهزم ليسوتو في تصفيات أمم أفريقيا 2019

اكتسح منتخب جنوب أفريقيا نظيره سيشل، بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب سوكر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا.

أحرز روني هوارو لاعب منتخب سيشل الهدف الأول في مرماه لصالح منتخب جنوب أفريقيا، في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

ونجح ثولاني هلاتشوايو لاعب منتخب جنوب أفريقيا في إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 25، قبل أن يعزز ليبو موتهيبا تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 27 من أحداث اللقاء.

وسجل بارسي تاو الهدف الرابع في الدقيقة 74، ثم أضاف دينو ندلوفو الهدف الخامس في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

واختتم تبيوهو موكيانا الهدف السادس في الدقيقة 90.

يذكر أن المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، تضم كلًا من منتخب ليبيا الذي يمتلك في رصيده 4 نقاط، وجنوب أفريقيا صاحب الـ7 نقاط، ونيجيريا التي تملك 3 نقاط في جعبتها، وأخيرًا سيشل بلا نقاط.

وفي مباراة أخرى، حقق منتخب أوغندا الفوز على نظيره ليسوتو، بثلاثة أهداف دون رد.

وأحرز أهداف منتخب أوغندا إيمانويل أوكوي في الدقيقة 12، وعزز فاروق ميا التقدم في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، من خلال ضربة جزاء.

وتمكن فاروق ميا من تسجيل هدفه الثاني في المباراة، والثالث لمنتخب أوغندا في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز حافظ منتخب أوغندا على صدارة المجموعة الثانية عشر، برصيد 7 نقاط.

يذكر أن ترتيب المجموعة الثانية عشر هو: أوغندا 7 نقاط من ثلاث مباريات، ثم الرأس الأخضر 4 نقاط من مباراتين، ويأتي في المركز الثالث ليسوتو نقطتين، ويتذيل الترتيب تنزانيا بنفس الرصيد.