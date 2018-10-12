رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني أمام القضاء بسبب التلاعب في المباريات

ما زالت قضية التلاعب بنتائج اللقاءات تحصد المزيد في كرة القدم الأوروبية بعد قرار القضاء اليوناني متابعة 28 شخصًا من بينهم فانجيليس ماريكانيس رئيس فريق أولمبياكوس اليوناني الشهير، وجيورغوس ساريست رئيس الاتحاد اليوناني لكرة القدم.

ويتهم القضاء اليوناني المتوهمين الجدد بالمشاركة في قضية التلاعب في نتائج اللقاءات والتي أدت لاعتقال ومحاكمة 58 شخصًا سابقًا، وأفلت خلالها من المحاكمة رئيس أولمبياكوس.

وعاد القضاء ليوجّه تهمة التلاعب باللقاءات لعدة أعضاء من الاتحاد اليوناني لكرة القدم في عهد الرئيس السابق والرجل القوي في كرة القدم اليونانية فانجيليس ماريكانس.

ويملك ماريكانيس فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا سابقًا والذي يلعب في دوري الدرجة الأولى حاليًا.

وتضرب كرة القدم الأوروبية حاليًا فضائح التلاعب بنتائج اللقاءات في إسبانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وحتى لقاء باريس سان جرمان والنجم الأحمر لبلغراد في دوري أبطال أوروبا طاله التحقيق بشبهة التلاعب في نتيجته الكبيرة 6-1 .