كريم بنزيما يرد على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي بشأن تراجع مستواه (صورة)

ردَّ كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد على تصريحات نويل لوغرانت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والذي أكد اليوم نهاية علاقة المهاجم الدولي السابق بمنتخب فرنسا بسبب تراجع مستواه، وعودة قضية الابتزاز للواجهة قضائيًا.

وكتب المهاجم الفرنسي على صفحته رسالة لنويل لوغرانت على صفحته على “تويتر” جاء فيها:”سيد لوغرانت، أطلب منك أن تنساني وتتركني في هدوء، فرنسا بطلة العالم وهذا هو الأهم، وبقية الأمور لا جدوى لها، شكرًا.”

Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci. #LeGraet #CaSuffit #GiveMeABreak @equipedefrance — Karim Benzema (@Benzema) ١٠ أكتوبر ٢٠١٨

كما ردَّ كريم دجازيري وكيل أعمال مهاجم ريال مدريد السابق الذي انفصل عنه مؤخرًا بشكل ودي على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي، حيث كتب:” نويل، لقد أنهيت مسيرة بنزيما الدولية في يونيو 2018، وتعيد ذلك بالتقليل من قيمته هذه المرة من أجل ماذا؟ هل تتهمه بشيء؟ اكتب للفيفا واتركه يلعب لمنتخب آخر وسنرى إن كان انتهى فعلًا.”

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي قد قال اليوم خلال حوار مع أحد الصحف الفرنسية:”ليس لدي أي شيء ضد بنزيما، لقد تصرف دائمًا بشكل جيد واحترافية حين كان مع المنتخب الفرنسي، لكن أعتقد أن مشواره مع فرنسا انتهى بالنظر لكون مستواه انخفض خلال المدة الأخيرة.”