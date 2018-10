كريم بنزيما يرد على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي بشأن تراجع مستواه (صورة)

ردَّ كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد على تصريحات نويل لوغرانت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والذي أكد اليوم نهاية علاقة المهاجم الدولي السابق بمنتخب فرنسا بسبب تراجع مستواه، وعودة قضية الابتزاز للواجهة قضائيًا.

وكتب المهاجم الفرنسي على صفحته رسالة لنويل لوغرانت على صفحته على “تويتر” جاء فيها:”سيد لوغرانت، أطلب منك أن تنساني وتتركني في هدوء، فرنسا بطلة العالم وهذا هو الأهم، وبقية الأمور لا جدوى لها، شكرًا.”

Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci. #LeGraet #CaSuffit #GiveMeABreak

@equipedefrance

— Karim Benzema (@Benzema) ١٠ أكتوبر ٢٠١٨