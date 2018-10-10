التركي أردا توران يتورط في قضية تحرش ضد زوجة المطرب بيركاي

تورط التركي أردا توران، لاعب نادي برشلونة الإسباني المعار إلى إسطنبول باشاك شهير التركي، في قضية تحرش بزوجة المطرب بيركاي.

وكشفت شبكة قنوات “cnn turk” التركية الإخبارية أن توران تحرش لفظيًا بـ”أوزالم ادا شاهين”، زوجة المطرب الشهير بيركاي، داخل ملهى ليلي، لترد عليه: “ماذا تفعل عد لرشدك”.

ورد بيركاي على توران: “سأرسل زوجتي إلى المنزل ثم نتفاهم رجلًا لرجل”، ليضربه توران في وجهه ويكسر أنفه، ويتم نقل المغني إلى المستشفى.

وكشفت القناة التركية أن توران أخذ مسدسًا وذهب إلى بيركاي في المستشفى، وطلب منه أن يقتله وقال: “لم أعلم بأنها زوجتك يا رجل، لقد قمت بعمل أحمق وطائش، اقتلني”.