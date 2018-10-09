إلغاء مباراة سيراليون ضد غانا بسبب الحظر المفروض من “فيفا”

ألغيت مباراة منتخب سيراليون أمام غانا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، والتي كانت مقررة، بعد غد الخميس، في كوماسي بعدما فشل اتحاد اللعبة في سيراليون في رفع حظر فرضه الاتحاد الدولي (فيفا).

ولم تلتزم سلطات سيراليون، التي قدمت التماسًا إلى الفيفا لإلغاء الحظر، بموعد نهائي اليوم الثلاثاء لإعادة إيشا يوهانسن رئيسة الاتحاد المحلي للعبة، المتهمة بالفساد من جانب مسؤولين حكوميين، إلى منصبها.

وقال بريما مازولا كمارا الذي حل بدلًا من يوهانسن في رئاسة الاتحاد لـ”رويترز”: “تم رفض الالتماس.

“لم نكن نتمنى حدوث هذا خاصة أنه يعني إلغاء المباراة. اشترط الفيفا إعادة إيشا قبل رفع العقوبة وعندما أبلغناهم أنها لن تعود فرضوا الإيقاف”.

وأوضح مازولا كمارا أن لجنة مكافحة الفساد في البلاد لن تتراجع عن قرارها بشأن إبعاد إيشا يوهانسن والأمين العام كريستوفر كمارا عن منصبيهما بسبب مزاعم عن تلاعب بنتائج مباريات للمنتخب الوطني. وينفي المسؤولان ارتكاب أي مخالفات.

وأضاف كمارا: “لن تتراجع لجنة مكافحة الفساد تحت ضغط الفيفا أو أي جهة أخرى. كل ما نحتاجه الآن هو الانتظار لنرى ماذا سيحدث.

“لكن إيشا لن تعود لمنصبها مرة أخرى. لهذا لن تقام المباراة بالتأكيد. إنه أمر مؤسف. لكن هكذا سارت الأمور”.

وانتقد فرنسيس كيفالا، رئيس لجنة مكافحة الفساد في البلاد، قرار الفيفا ووصف حظر مشاركة بلاده بأنها انتهاك لسيادة سيراليون.

وقال كيفالا: “الفساد هو أكبر أزمة تواجهها سيراليون في الوقت الراهن وهذه التصرفات من جانب الفيفا تمثل انتهاكًا لسيادتنا الوطنية.

“ربما يكون هناك قواعد للاتحاد الدولي للعبة لكننا أيضا نمتلك قواعد خاصة بنا ولن نتخلى عنها. سنخوض المباراة بقلوبنا حتى لو منعونا من اللعب”.

ويملك منتخب سيراليون ثلاث نقاط من مباراتين في تصفيات التأهل لكأس الأمم الأفريقية، ومن المقرر أن يستضيف منتخب غانا في فريتاون الإثنين المقبل. ولكن مع هذا التأجيل تسود شكوك بإمكانية إقامة المباراة.

ولم يقرر الاتحاد القاري للعبة حتى الآن إن كانت غانا ستحصل على النقاط الثلاث بفوز اعتباري في مباراة الخميس أم أنه سيسمح لسيراليون بمواصلة مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا إذا قرر الفيفا رفع الإيقاف.