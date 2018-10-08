سحب قميص شهير لزيدان من المزاد بسبب شكوك في مصداقيته

أعلنت دار المزادات الفرنسية “كوتو- بيغاري” سحبها لقميص يخص النجم زين الدين زيدان من المزاد المنظم يوم 13 أكتوبر الجاري، يفترض أنه ارتداه في الشوط الأول من مباراة فرنسا والبرازيل في نهائي كأس العالم يوم 12 يوليوز 1998، بسبب شكوك حول مصداقيته.

وقال خبير المبيعات جون مارك لينيت في تصريح أورده موقع “أوروب1”: “ظهرت عناصر جديدة تثير الشك بخصوص هذا القميص، لذا سُحب من المزاد بموافقة صاحبه لحين إجراء بحث إضافي”.

وتقدر قيمة القميص الأزرق الحامل للرقم 10 بـ 40 ألف يورو، ظل بحوزة زيدان مدة 5 سنوات ثم أهداه لأحد أصدقاء العائلة، الذي احتفظ به طيلة 15 عامًا على شماعة داخل خزانة ملابس. ولم يسبق غسل القميص وما يزال عليه حلقات من العرق”، حسب إعلان دار المزادات التي تعرضه للبيع.

إلا أن عشاق الأسطورة زيدان سيكون لهم فرصة لاقتناء قميص آخر له، سيعرض خلال المزاد الذي يضم 544 قطعة من عالم الرياضة.

ويتعلق الأمر بالقميص الذي ارتداه زيدان يوم 6 أكتوبر 2001 في مباراة فرنسا ضد منتخب الجزائر على استاد دو فرانس في باريس، ويقدر ثمنه بين 3000 و4000 يورو.

وللإشارة فإن المنتخب الفرنسي فاز في تلك المباراة 4/1، وتوقفت المباراة في الدقيقة 74 بعدما نزلت الجماهير الجزائرية إلى الملعب.