لاعب شاب يسجل أكثر ركلة جزاء مذهلة في التاريخ (فيديو)

أحرز نوريك أدفاليان ركلة جزاء مثيرة وغريبة خلال مباراة روبن كازان وأورال في منافسات الدوري الروسي تحت 21 عامًا.

وأثار النجم الروسي وسائل الإعلام المحلية بفضل ركلته المذهلة، التي اكتفى فيها ياروسلاف هودزيور حارس أورال بالنظر للكرة وهي تعانق شباكه.

وانضم أدفاليان، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى روبن كازان الصيف الماضي، لكنه بالتأكيد ترك انطباعًا جيدًا لدى جماهير فريقه الجديد، إذ سدد الكرة بقوة في الشباك أثناء قفزه لأعلى حول نفسه مثل لاعبي الجمباز، ليشغل الحارس بالنظر لحركته البهلوانية بينما تعانق الكرة شباكه.

وسبق للاعب ذاته أن سجل أهدافًا بنفس الطريقة، إذ سدد بالطريقة ذاتها العام الماضي، ليثبت أن ركلاته المذهلة ليست من قبيل المصادفة.

وعلّق أحد المشاهدين على الركلة عبر “تويتر” قائلًا: “يجب على رياض محرز أن يشاهد هذه الركلة ويتعلم كيفية التسجيل من ركلات الجزاء”، في إشارة لإهدار الدولي الجزائري ركلة جزاء لمانشستر سيتي، قرب نهاية مباراة حامل لقب البريميرليغ مع ليفربول في أنفيلد، عندما أطاح بالكرة أعلى العارضة بغرابة شديدة.