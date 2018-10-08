مدافع نادي ليفربول يتحدى بطل العالم للشطرنج ويخسر (صور)

خسر ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، البالغ من العمر 19 عامًا، أمام بطل العالم للشطرنج بعد 17 حركة فقط.

وتعهد اللاعب الإنجليزي بتحقيق مفاجأة أمام النرويجي ماغنوس كارلسن بمساعدة أحدث التقنيات في لعبة الشطرنج، حيث استعان لاعب ليفربول “بكاسبرسكي لاب”، وهي تقنية تتيح توقع الحركة المقبلة للمنافس.

ولكن الأمر لم يكن مجديًا؛ لأن منافسه بطل العالم حسم المباراة خلال 17 نقلة فقط، رغم استخدام ألكسندر-أرنولد هذه التقنية.

ولم يخسر كارلسن منذ العام 2013، وسيواجه الأمريكي فابيانو كاروانا؛ لتحديد صاحب لقب 2018 الشهر المقبل.

في المقابل، أظهر ألكسندر-أرنولد عشقه للشطرنج منذ سن مبكرة، وقال عن ذلك: “الشطرنج مثل كرة القدم يجب أن تتمتع فيه بالتخطيط والمهارة، وتُحسن اختيار توقيت الهجوم مع إبقاء عينيك على الدفاع”.

وأضاف: “قطع الشطرنج مثل اللاعبين كل منهم له مركز وتخصصات مختلفة، وتحتاج لمعرفة كيفية الحصول منهم على أفضل النتائج. لطالما كانت كرة القدم شغفي، لكني ألعب الشطرنج دائمًا منذ كنت صغيرًا”.