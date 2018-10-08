فينغر وزيدان.. أبرز المرشحين لخلافة كوفاتش في قيادة بايرن ميونخ

أصبحت أيام المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش معدودة في بايرن ميونخ، بعد النتائج السيئة الأخيرة، إذ كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن ضيق اللاعبين من طرق التدريب ونظام المداورة الذي جعل التشكيل الأساسي غير مستقر.

وحسب الصحافة الألمانية، فإدارة بايرن ميونخ وضعت قائمة للمرشحين لخلافته وتضم 3 فرنسيين، وهم: آرسين فينغر، المدرب السابق لآرسنال، وزين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، ولوران بلان، المدرب السابق لباريس سان جيرمان.

ولا يرتبط المدربون الثلاثة بأي فريق في الوقت الحالي؛ ما يسهل على إدارة بايرن عملية ميونخ التفاوض معهم.

ورغم كون إدارة الفريق البافاري تمنح الفرصة غالبا للمدربين والوقت الكافي للنجاح، لكن حسب الصحافة الألمانية فالوضع السيئ في غرف الملابس وانتقادات بعض اللاعبين للمدرب الكرواتي وأبرزهم الكولومبي جيمس رودريغيز قد تعجل برحيل المدرب عن الفريق، حال عدم تحسن النتائج.

وتراجع بايرن ميونخ للمركز السادس في الدوري الألماني بفارق 4 نقط عن بروسيا دورتموند، المتصدر.