استبعاد ماركو ريوس من قائمة المنتخب الألماني

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني غياب مهاجم الفريق ماركو ريوس عن قائمة المنتخب الألماني، استعدادًا لمواجهتي هولندا وفرنسا في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتم استبعاد ريوس من قائمة المدرب يواخيم لوف، بعدما اشتكى من آلام في الركبة ليبقي اللاعب في دورتموند لتلقي العلاج.

ويتجمع اللاعبون المدرجة أسماؤهم في قائمة المنتخب بعد غد الثلاثاء في برلين، من أجل التحضير لمواجهة المنتخب الهولندي 13 أكتوبر (تشرين الأول) في أمستردام، ومواجهة المنتخب الفرنسي في الـ16 من نفس الشهر في باريس، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

وكان ريوس قد شارك أمس السبت في فوز فريقه دورتموند 4-3 على أوغسبورغ، وتصدره لجدول ترتيب الدوري الألماني.