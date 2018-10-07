شتوتغارت يقيل كوركوت أول ضحايا المدربين في الدوري الألماني

أقال نادي شتوتغارت مدربه تايفون كوركوت، اليوم الأحد، ليصبح أول ضحايا المدربين في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

وترك كوركوت (44 عامًا) منصبه بعد أقل من 24 ساعة من الهزيمة 3-1 خارج ملعبه أمام هانوفر المتعثر ليصبح في قاع الترتيب برصيد خمس نقاط من سبع مباريات.

وتولى لاعب منتخب تركيا السابق قيادة شتوتغارت في يناير/ كانون الثاني عندما كان الفريق يصارع من أجل البقاء وقاده للمركز السابع بشكل مبهر في نهاية الموسم ليمدد النادي عقده حتى يونيو/ حزيران 2020.

لكن البداية المتواضعة هذا الموسم بعد تحقيق فوز واحد فقط دفعت النادي للتغيير.

وقال مايكل ريشكه، المدير الرياضي لشتوتغارت: “الافتقار للتطور هذا الموسم والنتائج السلبية دفعتنا لاتخاذ هذه الخطوة”.

وأضاف: “تولى تايفون كوركوت القيادة في الموسم الماضي خلال وضع صعب وضمن لنا البقاء بدوري الأضواء بعد مسيرة مذهلة ونحن ممتنون له ولمساعديه”.

وسبق لكوركوت، المولود في شتوتغارت، أن درب هانوفر وكايزر سلاوترن وباير ليفركوزن في ألمانيا.

وقال شتوتغارت إن أندرياس هينكل مدرب الفريق الرديف سيتولى القيادة لحين إشعار آخر.