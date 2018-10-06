بروسيا دورتموند يحقق فوزًا مثيرًا على أوغسبورغ ويعزز صدراته لترتيب الدوري الألماني (فيديو)

حق فريق بروسيا دورتموند، فوزًا مثيرًا على نظيره أوغسبورغ، بنتيجة 4-3، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الألماني، في المباراة التي جمعتهما بالمرحلة السابعة للبوندسليغا.

وكان الضيوف السباقين للتسجيل مبكرًا عن طريق ألفريد فينبوغاسون في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بتقدم أوغسبورغ، وفي الشوط الثاني انتظر أصحاب الأرض والجمهور حتى الدقيقة 60، لتعديل النتيجة عن طريق المهاجم الإسباني المتألق باكو ألكاسير.

وعاد أوغسبورغ ليخطف الهدف الثاني من فيليب ماكس في الدقيقة 71، إلا أن ألكاسير سيعود للتعديل في الدقيقة 80، وأضاف ماريو غوتزه الهدف الثالث في الدقيقة 84، وحافظ الضيوف على عنادهم بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87، إلا أن ألكاسير عاد ليوقع على الهاتريك الشخصي في المباراة، والهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 90، الذي منحهم نقاط المباراة.

الدوري الالماني | اهداف المباراة المجنونة ???????????????????? : بروسيا دورتموند 4 × 3 اوغسبورغ الاهداف كلها بتعليق عربي HD Via : @if24hd_

❤️❤️ مشاهدة ممتعة : pic.twitter.com/dHOVZieRKg — OO (@OOII3303) October 6, 2018

وبهذا الفوز تربع دورتموند على الصدارة منفردًا بـ17 نقطة 3 نقاط عن فيردر بريمن، وهيرتا بيرلين، الثاني، والثالث تواليا.

وعلى الجانب الآخر، واصل شالكه، استعادة توازنه، وفاز على مضيفه فورتونا دوسلدورف، بهدفين دون رد.

وفي بقية المباريات، فاز هانوفر، بنتيجة 3-1 على شتوتجارت، وتعادل ماينز مع هيرتا برلين.