ترقب كبير لأكبر نزال بين كونور ماكغريغور وحبيب نورمحمدوف في منافسات UFC

أجرى البطلان الإيرلندي كونور ماكغريغور والروسي حبيب نورمحمدوف إجراءات الوزن العادي قبل المواجهة المرتقبة بينهما على لقب بطولة العالم في منافسات UFC 229 والمقررة ليلة السبت/ الأحد في لاس فيغاس.

وأعطى الوزن تقاربًا كبيرًا بين البطلين حيث يزن المصارع الإيرلندي حوالي 70 كيلوغرامًا، والبطل الروسي 70،3 كيلوغرامًا وسيجريان وزنًا ثانيًا قبل المواجهة حيث من المحتمل أن يدخل حبيب نورمحمدوف النزال أثقل من منافسه بقليل.

ويعود البطل الإيرلندي كونور ماكغريغور لمنافسات UFC بعد غياب دام 22 شهرًا منذ نوفمبر 2016 حين جمع بين لقبي وزنين ليدخل تاريخ المصارعة، لكنه فضّل تجربة نزال ملاكمة مع البطل الأمريكي الشهير فلويد مايويدز والتي ربح منها مبلغًا كبيرًا من المال قارب 100 مليون دولار رغم الهزيمة.

ورغم أنه صرّح أنه يعود للمصارعة لاسترجاع عرشه مجددًا لكنه أيضًا استطاع التفاوض على نزال بإيرادات مالية تقارب 50 مليون دولار، بينما ينتظر مسؤولو UFC إيرادات ضخمة من المواجهة.

واعتمد البطل الإيرلندي على إثارة منافسه الروسي خلال المؤتمرات الصحفية حيث حضر متأخرًا بحوالي 25 دقيقة وجعله غاضبًا ومجنونًا لدرجة أن نور محمدوف صرّح قائلًا: “لن أصافحه حين تنتهي المواجهة”.

ويعتمد كونور على بداية النزال لحسمه فأغلب نزالاته السابقة حسمها بالضربة القاضية بنسبة 86% وغالبًا ما تكون في الـ 10 دقائق الأولى (جولتين)، لكنه سيدخل النزال هذه المرة وهو غير مرشح للفوز لأن الروسي يعتبر بطلًا قوًيا ومتوازنًا وبلياقة بدنية هائلة.

ويأمل البطل الروسي في تجاوز نزال الجولتين وإطالته لأنه سيصبح أكثر خطورة على منافسه الإيرلندي وأقرب للفوز بالنزال الكبير المرتقب.