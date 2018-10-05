مارتينيز يتطلع إلى تجديد شباب تشكيلة منتخب بلجيكا

استدعى روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم براندون ميشيل، مدافع كلوب بروغ لأول مرة، فضلًا عن ثلاثة لاعبين آخرين في سعيه لاستغلال مواجهتي سويسرا وهولندا في ضم لاعبين جدد للتشكيلة.

وجاء انضمام ميشيل للتشكيلة التي أعلنها مارتينيز اليوم الجمعة بمثابة مفاجأة، إذ ضم أيضًا جيسون ديناير وكريستيان كاباسيلي ودينيس برات.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي اليوم، إن إصابة ثنائي توتنهام هوتسبير يان فرتونن وموسى ديمبلي، فضلًا عن كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي وعدنان يانوزاي لاعب ريال سوسيداد، منحه الفرصة لإجراء بعض التجارب.

وتستضيف بلجيكا، التي تتصدر التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (الفيفا) رغم احتلالها المركز الثالث في كأس العالم في يوليو تموز/ الماضي، سويسرا في بروكسل يوم الجمعة المقبل في دوري الأمم الأوروبية، ثم تلتقي هولندا في مباراة ودية بعدها بأربعة أيام.

وفيما يلي التشكيلة:

حراس المرمى: كوين كاستيلس (فولفسبورج) وتيبو كورتوا (ريال مدريد) وسيمون مينيوليه (ليفربول) وماتس سيلس (ستراسبورج).

مدافعون: توبي ألدرفيريلد (توتنهام هوتسبير)، وديدريك بوياتا (سيلتيك)، وجيسون ديناير (أولمبيك ليون)، وكريستيان كاباسيلي (واتفورد)، وفينسن كومباني (مانشستر سيتي)، وبراندون ميشيل (كلوب بروج)، وتوماس فرمالين (برشلونة).

لاعبو الوسط: يانيك كاراسكو (داليان يفانج)، وتيموتي كاستانيا (أتلانتا)، وناصر الشاذلي (موناكو)، ومروان فيلايني (مانشستر يونايتد)، توماس مونييه (باريس سان جيرمان)، دينيس برات (سامبدوريا)، ويوري تيلمانس (موناكو)، هانس فاناكن (كلوب بروج)، وأكسل فيتسل (بروسيا دورتموند).

مهاجمون: ميشي باتشواي (بلنسية)، وإيدن هازارد (تشيلسي)، وتورجان هازارد (بروسيا مونشنجلادباخ)، روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، ودريس ميرتنز (نابولي)، ولياندرو تروسارد (جنك).