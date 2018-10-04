إبراهيموفيتش يتوقع الفائز بين مكغريغور ونورماغوميدوف بأعظم نزال في UFC

خاطر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بغضب عشاق المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور، من خلال دعم خبيب نورماغوميدوف للفوز عليه في النزال التاريخي للفنون القتالية المختلطة، يوم السبت المقبل، في لاس فيغاس.

وتستضيف المدينة الأمريكية أكبر نزال في تاريخ منافسات الفنون القتالية المختلطة في ليلة UFC 229 بين مكغريغور العائد إلى UFC ونورماغوميدوف

وفي مقابلة حصرية مع شبكة BetHard الأمريكية قال مهاجم لوس أنغليس غالاكسي، البالغ عمره 37 عامًا والعاشق لمنافسات UFC: إن المصارع الروسي سيسحق مكغريغور.

ويعشق إبرا، مهاجم مانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق، UFC ويحرص على مشاهدة كافة النزالات، وبالطبع سيشاهد هذه المعركة المنتظرة.

وبدون تردد، ساند إبراهيموفيتش المصارع نورماغوميدوف بطل وزن الخفيف للفوز على مكغريغور، قائلًا: “أعتقد أن خبيب سيفوز لأنه إذا سيطر عليك لن يدعك تفلت منه. سيجعلك تعاني في الحلبة بل سيجعلك تستسلم بطريقة تبدو سيئة للغاية”.

وأضاف: “خبيب رجل هادئ لكنني أشعر أنه أكثر خطورة. أتذكر المصارع الروسي الآخر إيمليانينكو فيدور كان من نفس هذه النوعية.. هادئًا وباردًا للغاية، لكن داخل الحلبة يتحول إلى شخص آخر.”