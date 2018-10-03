كوفاتش: بايرن ميونخ بحاجة للهدوء لإعادة اكتشاف مستواه

قال نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، إن الفريق يجب أن يتسم بالهدوء والبساطة في الأداء، إذا ما أراد استعادة مستواه المميز الذي بدأ به الموسم، وذلك عقب تعادله 1-1 على أرضه أمام أياكس أمستردام الشاب، في دوري أبطال أوروبا.

وطالب الكرواتي كوفاتش لاعبيه “بضرورة العودة لقواعد اللعبة، وأن نتسم بالقوة في المواجهات الثنائية، مع إرسال أقل عدد من التمريرات الخاطئة، وترك الكرة تسير بسلاسة” مشيرًا في ذلك إلى أياكس كمثال يحتذى.

وأضاف: “أظهر لنا منافسنا كيف نقوم بذلك. يجب علينا أن ننظر في كيفية العودة بوجهنا الحقيقي ثانية، بعد أن ساعدنا هذا على الفوز بأول سبع مباريات هذا الموسم”.

ويعني التعادل أن البطل الذي اعتاد على الفوز باللقب المحلي والسيطرة على الدوري الألماني، خاض ثلاث مباريات دون انتصار، عقب تعادله مع أوغسبورغ، وخسارته أمام هيرتا برلين في الدوري المحلي.

وقال كوفاتش للصحفيين منتقدًا الأداء: “لم يكن هذا ما تخيلناه، وهذا ليس ما تخيلته أنا شخصيًا، ولم تكن هذه مباراة جيدة بالنسبة لنا.

“لعبنا بشكل سلبي وتفوق علينا المنافس، خاصة في الاستحواذ على الكرة من التمريرات الطويلة. أرسلنا الكثير من التمريرات السيئة. كنا بحاجة للسرعة في الإعداد، ولهذا فقد خسرنا الكرة ثم الثقة بالنفس”.

وقال كوفاتش إنه يجب النظر في النهاية للتعادل باعتباره “نقطة اقتنصناها”.

ويتقاسم بايرن، الذي فاز على مضيفه بنفيكا 2-صفر في المباراة الأولى لهما في دور المجموعات بالبطولة، صدارة المجموعة الخامسة مع أياكس برصيد أربع نقاط لكل منهما.