البيروفي غيريرو يخسر طعنًا جديدًا برفع الإيقاف المفروض عليه مؤقتًا

خسر اللاعب البيروفي باولو غيريرو، الطعن الذي تقدم به لرفع الإيقاف المفروض عليه لمدة 14 شهرًا، بسبب تعاطيه المنشطات، بشكل مؤقت للمرة الثانية.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد عاقبت غيريرو بالإيقاف في مايو الماضي عقب سقوطه في اختبار للمنشطات وثبوت وجود مادة الكوكايين في عينته عقب تناوله كوبًا من الشاي.

ونفى غيريرو، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، ارتكاب أي خطأ، وتقدم بالتماس للمحكمة الاتحادية السويسرية، وقد أقرت المحكمة في 31 مايو بتعليق العمل بعقوبة الإيقاف لحين صدور قرار نهائي وهو ما سمح للاعب بالمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، وسجل هدفًا لكن منتخب بلاده ودع من الدور الأول، بعدما جمع 3 نقاط فقط.

وفُرض الإيقاف مجددًا على جيريرو في أغسطس الماضي وقالت المحكمة الاتحادية السويسرية اليوم الإثنين إنها رفضت الطلب بوقف إيقاف تنفيذ العقوبة للمرة الثانية.

وقال غيريرو إنه تناول هذه المادة دون علم وإنه كان يعتقد أنه يتناول مشروبًا من الشاي العشبي للعلاج من الإنفلونزا.