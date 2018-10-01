الأسترالي مايل يديناك يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن مايل يديناك، قائد منتخب أستراليا، اعتزال كرة القدم على الصعيد الدولي، بعدما لعب برفقة بلاده في منافسات بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وقال يديناك، على حسابه بموقع “إنستغرام”: “أستطيع أن أؤكد أنه بعد الكثير من المشاورات، اتخذت قرار التقاعد من اللعب الدولي”.

وأضاف: “عندما كنت صغيرًا، كان حلمي اللعب لمنتخب أستراليا، وتمثيل بلدي، وقد أتيحت لي الفرصة ليس فقط لتحقيق هذا الحلم، لكني قمت به 79 مرة، والعديد منها كنتُ قائدًا للفريق، هذا يجعلني فخورًا وشاكرًا بشكل لا يصدّق”.

وتابع: “بالنظر للوراء، أشعر بالسعادة لكوني قادرًا على الرحيل مع ذكريات ستدوم مدى الحياة، بعد الفوز مع بلادنا بكأس آسيا 2015، وتمكني من المساهمة في تحقيق النجاح لأستراليا، ستبقى هذه الذكريات معي للأبد، بجانب قيادتي للفريق، وتسجيلي للأهداف في نسختين من كأس العالم، أمر كنت أحلم به فقط كطفل، هناك الكثير من الأحداث التي من الممكن ذكرها”.

وشارك يديناك، برفقة أستراليا، في 79 مباراة دولية، استطاع خلالها أن يسجل 20 هدفًا، وشارك في 3 نسخ ببطولة كأس العالم أعوام 2010، 2014 و2018.