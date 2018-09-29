“ريمونتادا” بروسيا دورتموند في باير ليفركوزن تقوده إلى قمة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

ارتقى فريق بروسيا دورتموند، اليوم السبت، إلى صدارة الترتيب في جدول الدوري الألماني، وقلب تأخره بهدفين أمام مضيفه باير ليفركوزن لفوز بأربعة أهداف، ضمن مباريات الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

وتقدم ليفركوزن بهدفين عن طريق ميتشيل وأيزر وجوناتان غلاو تاه في الدقيقتين 9 و39 من زمن المباراة.

وعاد دورتموند بقوة خلال اللقاء، وسجل رباعية عبر الدنماركي جاكوب برون لارسن وماركو رويس والإسباني باكو ألكاسير (هدفين) في الدقائق 65 و69 و85 و90+4 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، استغل دورتموند خسارة بايرن ميونخ، أمس الجمعة، من هيرتا برلين وارتقى إلى القمة برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن البايرن وهيرتا على الترتيب، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 28 لقبًا.