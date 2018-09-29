باريس سان جيرمان يجتاز نيس بثلاثية في الدوري الفرنسي

واصل فريق باريس سان جيرمان اليوم السبت، الابتعاد بقمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، واجتاز مضيفه نيس بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.

أحرز ثلاثية باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سليفا (هدفين)، في الدقيقتين 22 و90+2، وكريستوفر نكونكو في الدقيقة 46 من زمن المباراة.

وحرمت تقنية الفيديو نيمار من الخروج من المباراة بتسجيل (هاتريك) بعد أن أحرز هدفًا لفريقه في نهاية الشوط الأول، بعدما لجأ إليها حكم اللقاء، وتم احتساب تسلل على زميله كيليان مبابي صاحب تمريرة كرة الهدف له.

بهذه النتيجة، يتربع باريس سان جيرمان على القمة الفرنسية برصيد 24 نقطة، في حين تجمد رصيد نيس عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات.