لماذا ارتدى داني ألفيس حذاء صديقته ذا الكعب العالي؟ (فيديو)

أقدم داني ألفيس، مدافع باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، على تصرف غريب من تصرفاته التي اعتاد عليها، وذلك حينما ارتدى حذاء صديقته ذا الكعب العالي.

وعانى الظهير الأيمن السابق لبرشلونة من أجل التعافي من قطع في الرباط الصليبي، تعرض له في مايو/آيار الماضي، وحرمه من المشاركة مع البرازيل في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

واستغل داني ألفيس فرصة عدم مشاركته في المباريات، ونشر على حسابه في إنستغرام فيديو وهو يحاول ارتداء حذاء صديقته ذي الكعب العالي.

وسار اللاعب، البالغ عمره 35 عامًا، بالكعب في الغرفة، وأشار إلى متابعيه على إنستغرام البالغ عددهم أكثر من 20 مليون شخص.

وقال ألفيس معلقًا على الفيديو: “إنه أسبوع الموضة، وأنا على استعداد لأداء عمل صديقتي Jwana Sanz ولست أسفًا على ذلك”.

ورغم عدم مشاركته في أي مباراة هذا الموسم والغياب عن كأس العالم، إلا أنه انضم إلى التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي (الفيفا) في 2018، وحضر الحفل الذي أقيم في لندن، يوم الإثنين الماضي.