إيران تعتقل فتيات حاولن مشاهدة مباراة بيروزي والاستقلال من المدرجات

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية ما لا يقل عن أربع فتيات دخلن لملعب آزادي وسط العاصمة طهران لمشاهدة مباراة بين نادي بيروزي ممثل طهران، وغريمه الاستقلال في دوري المحترفين الإيراني.

وقالت وكالة أنباء الرياضة الإيرانية، إن الفتيات الأربع دخلن إلى مدرجات الملعب بعد التحايل على قوات الشرطة الموجودة في الملعب؛ بوضع كريم أظهرهن على أنهن من الشبان الذكور”، مضيفة أن “السلطات تبحث عن فتيات أخريات يتواجدن في الملعب بعد اعتراف المعتقلات”.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين نادي بيروزي وغريمه استقلال في الساعة السادسة والنصف بتوقيت العاصمة طهران.

وفي سياق متصل، قالت قوات الشرطة الإيرانية إنها وضعت 500 كاميرا مراقبة للمشجعين والشعارات التي يطلقونها، بالإضافة إلى التعرف على هوية ما وصفتهم بـ”مثيري الشغب”.

وقالت وكالة أنباء فارس نيوز الحكومية، إن نحو 20 مشجعًا يتواجدون خارج مدرجات ملعب آزادي لم يتمكنوا من الدخول، أطلقوا شعارات وعبارات سيئة ضد القوات الأمنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم قوات الشرطة باعتقال الفتيات اللاتي يدخلن مدرجات ملاعب كرة القدم، ويمنع النظام الإيراني منذ عام 1979، عقب سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي، دخول النساء ملاعب كرة القدم.