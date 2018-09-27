ألمانيا تستضيف بطولة أمم أوروبا 2024 رسميًا

ستستضيف ألمانيا بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد التفوق على تركيا في سباق ثنائي اليوم الخميس.

وفازت المانيا، التي استضافت البطولة من قبل عام 1988 تحت اسم ألمانيا الغربية، بالتصويت الذي جرى في اللجنة التنفيذية بمشاركة 17 عضوا.

وكان القرار، الذي أعلنه الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمثابة خيبة أمل مريرة لتركيا التي فشلت أيضا في مساعيها لاستضافة بطولات 2008 و2012 و2016.

وقال تشيفرين “الإجراءات كانت شفافة، والتصويت كان ديمقراطيا. كل قرار ديمقراطي هو قرار صحيح”.

وقال فيليب لام قائد منتخب ألمانيا السابق وسفير العرض الألماني “نمتلك استادات رائعة وجماهير تحب كرة القدم وقبل كل شيء أناس يحبون الاحتفال مع الأوروبيين الآخرين.

“سننظم حفلا كبيرا في كرة القدم في ألمانيا”.