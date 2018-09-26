غدًا.. “يويفا” يختار بين ألمانيا وتركيا لتنظيم يورو 2024

تختار اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غدًا الدولة التي ستستضيف بطولة أمم أوروبا 2024 ما بين البلدين المرشحين ألمانيا وتركيا.

وتحتاج أي من الدولتين للأغلبية البسيطة للفوز بشرف استضافة البطولة، ولن يشارك في التصويت ممثلو الاتحادين التركي والألماني، وفي حال تعادل النتيجة سيحسم الأمر صوت الرئيس.

وسبق لألمانيا أن نظمت البطولة في 1988، كما نظمت مونديالي 1974 و2006 ومونديال كرة القدم النسائية في 2011.

ولم يسبق لتركيا تنظيم أية بطولة كبرى، ولكنها ترشّحت ثلاث مرات من قبل لتنظيم أمم أوروبا.

وستكون بطولة أمم أوروبا 2024 أكبر بطولة عالمية بعد مونديال قطر 2022، وستعقب أمم أوروبا 2020 التي ستقام هذه المرة في 12 دولة احتفاء بالذكرى الستين لإقامة المسابقة.

وبعد أسبوع من نشر “يويفا” لتقرير التقييم الذي سيكون مرجعًا في عملية الاختيار، سيكون أمام كل دولة ربع ساعة قبل التصويت للحديث أمام من لديهم حق التصويت.

وأبرز التقرير “المستوى الجيد” للملاعب العشرة المقترحة من ألمانيا، والمناطق الثلاث للمشجعين في كل واحد من تلك الملاعب وسهولة الوصول إليها سيرًا أو عبر وسائل النقل العام.

أما تقييم مشروع تركيا فأشار إلى نقاط خطورة في البنية التحتية وفترات الترميم والتجديد الخاصة بثلاثة ملاعب من 10 مقترحة.