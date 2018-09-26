كازين مدربًا لمنتخب الغابون بعد رفض والد أوباميانغ العرض

أصبح دانييل كازين، مهاجم هال سيتي ورينجرز السابق، المدرب الجديد لمنتخب الغابون لكرة القدم بعدما رفض والد بيير-إيمريك أوباميانغ، أبرز لاعب في البلاد عرضًا لتولي المنصب.

وأكد الاتحاد الغابوني لكرة القدم تعيين كازين بعد انتقادات حادة من أوباميانغ الأسبوع الماضي لتعيين والده بيير أوبامي لقيادة المنتخب الوطني بالاشتراك مع كازين.

وقال أوباميانغ، مهاجم آرسنال، إن والده لم يوافق على تولي المنصب قبل إعلانه مدربًا للمنتخب الوطني، وإنه كان مريضًا ولم يرغب في قيادة الفريق على أي حال؛ ما وضع الاتحاد الغابوني في موقف مثير للحرج.

وقال أوباميانغ، أفضل لاعب أفريقي عام 2015، إن الاعلان الأول عن تعيين والده “مثال آخر على أسلوب الهواة الذي ينتهجه الاتحاد الغابوني”، لكن الاتحاد أكد أنه تعرَّض لضغط من وزير الرياضة لكي يعلن ذلك، دون أن يعطي تفسيرًا.

وارتدى أوبامي من قبل شارة قيادة منتخب الغابون، وكان من أوائل اللاعبين الغابونيين في الدوري الفرنسي وعمل من قبل مساعدًا لمدرب المنتخب الوطني.

وسيحل كازين محل خوسيه أنطونيو كماتشو، مدرب إسبانيا السابق، الذي أقيل بعد فوز الغابون بمباراتين فقط خلال عامين تولى فيهما قيادة الفريق.

وسيبدأ كازين مهمَّته عندما تلتقي الغابون مع جنوب السودان في ليبرفيل يوم الـ 12 من أكتوبر تشرين الأول، ثم مرَّة أخرى مع المنافس ذاته في جوبا بعد أربعة أيام لاحقة.

ويحتاج المنتخب الغابوني إلى النقاط الست لإنعاش آماله في التأهل لكأس الأمم الأفريقية العام المقبل.