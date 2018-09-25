هل يرحل عن تدريب المنتخب الألماني؟.. يواكيم لوف يغازل أندية الدوري الإنجليزي

شدد يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، على إمكانية انتقاله إلى العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وقال لوف، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن”: “الدوري الإنجليزي الممتاز مثير للاهتمام، وبالتأكيد دائمًا ما يكون ممتعًا”.

وأضاف: “إنها بطولة جيدة للغاية لكننا سنرى، لا أستطيع في الوقت الحالي أن أقول بالضبط ما سيحدث خلال عامين”.

وأتم: “الآن أنا مسؤول عن المنتخب الوطني الألماني، وهذا يمنحني الكثير من المرح والتحفيز، وخلال العامين المقبلين سنرى ما سيحدث”.

وتولى لوف، القيادة الفنية للمانشافت عام 2006، وقاد الماكينات لإحراز لقب مونديال البرازيل 2014، لكنه ودع مونديال روسيا هذا الصيف، من دور المجموعات.

ويرتبط لوف بعقد مع الاتحاد الألماني حتى عام 2022، وكانت آخر تجاربه مع الأندية، مع أوستريا فيينا النمساوي، خلال موسم 2003-2004.