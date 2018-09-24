الاتحاد الفرنسي يرفض رفع الإيقاف عن كليان مبابي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تثبيت عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات بحق مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، على خلفية طرده لدفعه لاعبًا، خلال مباراة ضد نيم في الجولة الرابعة من الدوري.

وأوقف مبابي (19 عامًا)، الذي برز مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وساهم في قيادته إلى اللقب الثاني في تاريخ فرنسا؛ بسبب طرده في مباراة فريقه ضد نيم (4-2)، لقيامه بدفع لاعب الفريق المنافس تيجي سافانييه؛ إثر ارتكابه عرقلة قاسية بحقه، علمًا أن سافانييه تلقى عقوبة لخمس مباريات (إحداها مع وقف التنفيذ).

ومثل اللاعبان، في 20 سبتمبر الجاري، أمام اللجنة العليا للاستئناف التابعة للاتحاد، والتي أصدرت، اليوم، قرارًا ثبتت بموجبه العقوبتين.

وغاب مبابي عن مباراتي فريقه في الجولتين الخامسة (فاز نادي العاصمة على سانت اتيان 4-0)، والسادسة (فاز على رين 3-1)، وتتبقى له مباراة واحدة هي في الجولة السابعة ضد ضيفه رينس، الأربعاء المقبل.

وسيتمكن مبابي من العودة إلى صفوف باريس سان جيرمان محليًا في الجولة الثامنة ضد مضيفه نيس، السبت، علمًا أن عقوبة الإيقاف لم تؤثر على مشاركته القارية، إذ خاض المباراة الأولى لفريقه في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي 2-3، الثلاثاء الماضي.