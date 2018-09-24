“فرانس فوتبول” تعلن عن كرة ذهبية جديدة لأفضل لاعبة في العالم

أعلنت “فرانس فوتبول” الفرنسية، عن منحها كرة ذهبية خاصة بأفضل لاعبة في العالم لعام 2018، وهي المرة الأولى التي تمنح خلالها المجلة الجائزة للاعبات، بعدما اقتصرت على اللاعبين الرجال منذ إحداثها عام 1956.

وستعلن المجلة يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، عن قائمة الـ15 لاعبة المرشحات للكرة الذهبية، في نفس اليوم الذي ستعلن خلاله عن قائمة تضم 30 لاعبًا، المرشحين للكرة الذهبية.

وسيعلن عن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم، في حفل ينظم يوم 3 كانون الأول/ديسمبر المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتم اختيار الفائزين بالكرة الذهبية بعد تصويت صحفيين يمثلون كل دول العالم.

وفاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية عامي 2016 و2017، بعد انفصالها عن جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.