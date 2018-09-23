لاعب فينورد يحاول تقليد نيمار لكنه يفشل (فيديو)

حاول ستيفن بيرغويس لاعب فينورد الهولندي خداع حكم مباراة فريقه أمام أوتريخت لكنه سقط بشكل مثير للجدل على طريقة النجم البرازيلي نيمار خلال كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وخلال المباراة التي انتهت بفوز فينوورد بهدف نظيف نقر أحد لاعبي أوتريخت بيرغويس على رأسه بشكل خفيف للغاية، لكنه سقط على الأرض وظل طويلًا دون أن يحتسب الحكم له أي خطأ.

وحاول بيرغويس ادعاء السقوط على طريقة نيمار في محاولة منه لكسب تعاطف الجماهير أو رضا الحكم الذي أشار باستمرار اللعب دون احتساب أي خطأ للاعب أو ضده.

وكان مهاجم باريس سان جيرمان يأمل في أن تدفعه نهائيات كأس العالم في روسيا نحو مكانة مشابهة لتلك التي يتمتع بها الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وبدلًا من ذلك، تعرّض نيمار لصيحات استهجان عندما خسرت البرازيل أمام بلجيكا حيث ركزت الجماهير بشكل أقل على مستواه واهتمت أكثر بادعائه السقوط، وتدحرجه على الأرض وتصنعه البكاء.

ويحتل فيينورد حاليًا المركز الثالث في الدوري الهولندي، حيث حقق أربعة انتصارات من ست مباريات، ورغم فوزه بلقب الدوري المحلي موسم 2016-17 إلا أنه أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

ولعب بيرغويس مع عدد من الأندية الهولندية كما سبق له الدفاع عن ألوان واتفورد بين عامي 2015 و2017.