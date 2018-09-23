بيكهام يُفاوض زيدان لتدريب فريقه الأمريكي الجديد

يخطط النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام لبناء فريق قوي يشارك في الدوري الأمريكي للمحترفين سنة 2020 ووضع ضمن أهدافه عدة نجوم كبار على رأسهم أفضل لاعبين في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن دافيد بيكهام تفاوض مبدئيًا مع زميله السابق في ريال مدريد وصديقه النجم الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب إنتر ميامي حين يبدأ الفريق مشواره رسميًا.

وحقق زيدان إنجازًا تاريخيًا كمدرب لريال مدريد بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية وغادر منصبه الصيف الماضي وهو حاليًا دون فريق، لكن رغبة بيكهام قد تصطدم برغبة فريقه الأم مانشستر يونايتد والذي يضع الأسطورة الفرنسي ضمن أهدافه لتعويض رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.