أبرزها إعفاء اللاعبين من الخدمة العسكرية.. إيران تعلن تمديد عقدها مع كيروش وتلبيه شروطه

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم الأحد، عن تجديد التعاقد مع مدرب منتخب بلاده، البرتغالي كارلوس كيروش، لحين انتهاء بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وقال تاج في حديث للقناة الثالثة في التلفزيون الإيراني: “بعد سلسلة مفاوضات مع كيروش تم تمديد التعاقد بشكل رسمي معه مع تلبية الشروط الأربعة التي قدمها خلال مرحلة المفاوضات”، مبيناً أن من جملة تلك الشروط “إعفاء لاعبي المنتخب من الخدمة العسكرية”.

وأضاف أن الشرط الثاني هو دعم المنتخب الإيراني ماليًّا، لافتاً إلى تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لدعم المنتخب، وقال: “الحكومة ووزارة الشباب والرياضة تعهدتا بدفع مليونين ونصف المليون دولار على أن يوفر الاتحاد الإيراني المبلغ المتبقي”.

وتابع رئيس الاتحاد الإيراني: “كيروش طلب أن نقوم بدفع مستحقات اللاعبين وتلبية مطالبهم خلال أيام قليلة، وهو من أهم الشروط التي وضعها لتمديد تعاقده”، منوهاً إلى أن “الشرط الأخير هو تهيئة الظروف المناسبة لإقامة مباريات ودية للمنتخب الإيراني مع منتخبات أجنبية وإقامة معسكرات تدريبية”.

ودخل كيروش في الفترة الماضية في خلافات واسعة مع الاتحاد الإيراني فيما تردَّدت معلومات عن عزمه عدم تمديد تعاقده مع إيران.

وفي مطلع آيار/مايو، أسفرت قرعة كأس آسيا 2019 التي ستستضيفها الإمارات في الفترة بين 5 يناير -1 فبراير 2019، المنتخب الإيراني في المجموعة الرابعة مع العراق، وفيتنام، واليمن.

وتولى كارلوس كيروش (65 عامًا) تدريب المنتخب الإيراني منذ 2011 ومن المقرر أن ينتهي عقده رسميًّا في نهاية 2018 ويحظى بشعبية كبيرة لدى المشجعين الإيرانيين.