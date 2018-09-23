تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد

ينتظر عشاق كرة القدم يومًا كرويًّا دسمًا، سواء في مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو في الدوريات الأوروبية.

وتعد أبرز مباريات اليوم الأحد، عندما يستضيف برشلونة جيرونا في الدوري الإسباني، ويوفنتوس يواجه فروسينوني في الكالتشيو الإيطالي.

ونستعرض في السطور الآتية، أبرز مباريات اليوم والمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

وست هام × تشيلسي.. الموعد الـ2.30 ظهرا بتوقيت القاهرة، الـ3.30 بتوقيت السعودية.. القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 2

آرسنال × إيفرتون .. الموعد الـ 5:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، الـ 6:00 بتوقيت السعودية.. القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني

فياريال × فالنسيا .. الموعد الـ 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، الـ 5:15 بتوقيت السعودية.. القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 3

برشلونة × جيرونا.. الموعد الـ 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 9:45 بتوقيت السعودية.. القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي

تورينو × نابولي.. الموعد الـ12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، الـ 1:30 بتوقيت السعودية.. القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 4

بولونيا × روما.. الموعد الـ 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، الـ4:00 بتوقيت السعودية.. القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 4

ميلان × أتلانتا.. الموعد الـ 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ7:00 بتوقيت السعودية.. القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 4

فروسينوني × يوفنتوس.. الموعد الـ 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ9:30 بتوقيت السعودية.. القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 4

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة الجزائري × المصري البورسعيدي.. الموعد الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:00 بتوقيت السعودية.. القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 1

الرجاء المغربي × كارا برازافيل الكونغولي.. الموعد الـ 6:00 بتوقيت القاهرة، الـ7:00 بتوقيت السعودية.. القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 1

الدوري المصري

الزمالك × المقاولون العرب.. الموعد الـ9:00 بتوقيت القاهرة، الـ 10 بتوقيت السعودية

حرس الحدود × النجوم.. الموعد الـ 3:30 بتوقيت القاهرة، الـ4:30 بتوقيت السعودية.. وتنقل قناتي أون سبورت ونايل سبورت المباراتين.