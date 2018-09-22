بارتون يهين نيمار: “كيم كاردشيان كرة القدم”‎

شبّه جو بارتون، اللاعب الإنجليزي السابق والمدرب الحالي لفريق فليتوود تاون، النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، بـ”كيم كاردشيان”، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، واعتبره مجرد وجه إعلامي لا يرقى لمستوى نجم في كرة القدم.

وجاء انتقاد بارتون للنجم البرازيلي بعد مستواه السيئ أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، حيث لم يظهر بشكل يسمح لفريقه بتحقيق نتيجة إيجابية وخسر اللقاء 3-2.

وقال بارتون في تصريحات نشرتها وسائل إعلام عالمية من خلال حواره مع مجلة “ليكيب” الفرنسية: “أعتقد أنه كيم كاردشيان كرة القدم، نيمار ليس أفضل لاعب كرة قدم في العالم وشاهدناه في روسيا ، ليس في مستوى كريستيانو رونالدو وميسي”.

وأضاف اللاعب الإنجليزي المشاغب والذي مثل إنجلترا في لقاء وحيد: “هناك عدة لاعبين أفضل منه، نيمار ليس سوى ظاهرة في كرة القدم، ظاهرة إعلانية مثل كيم كاردشيان، حين ترى باريس سان جيرمان بقميص جوردان، شباب إنها منتوج لكرة السلة وأنتم فريق لكرة القدم”.

وتعرّض نيمار لانتقادات كبيرة بسبب تظاهره بالسقوط وتلقى تدخلات عنيفة للتأثير على الحكام وتحول لسخرية المواقع الاجتماعية.