“العجوز” أوسكار تاباريز يجدد عقده مع منتخب أوروغواي حتى 2022

أعلن اتحاد أوروغواي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تجديد عقد المدرب أوسكار تاباريز ليستمر في مسؤوليته كمدير فني للفريق الكروي حتى يونيو/ حزيران 2022.

وقال الاتحاد المحلي للعبة عبر موقعه الإليكتروني: “نود التأكيد على تجديد العقد لأربع سنوات مع أوسكار تاباريز وبقية أعضاء الجهاز الفني المعاون له”، دون الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه تاباريز نظير ذلك.

ويقود تاباريز (71 عامًا) منتخب أوروغواي منذ 2006، وحقق معه نتائج جيدة في 2010 و2014 و2018.

ويمتلك المدير الفني العجوز رقمًا قياسيًّا في كأس العالم بالمشاركة 4 مرات في 1990 و2010 و2014، و2018.

وكان الجميع ينتظر اعتزال تاباريز التدريب بعد مونديال روسيا، خاصة أنه ظهر في البطولة بالعكاز، لكنه قرر الاستمرار وتجديد عقده مع منتخب أوروغواي.

وخرج منتخب أوروغواي من دور الثمانية لكأس العالم الأخيرة في روسيا، بالخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد.

وحقق تاباريز إنجازين مع منتخب أوروغواي بقيادته للتتويج بلقب كوبا أمريكا عام 2011، بالإضافة إلى احتلال المركز الرابع في مونديال جنوب إفريقيا 2010.