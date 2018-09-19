لتورطهم بقضايا فساد.. إيقاف مسؤولين سابقين في “فيفا” مدى الحياة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، أن القضاء التابع له أوقف ثلاثة مسؤولين سابقين من الأمريكيتين الشمالية والوسطى بسبب الفساد مدى الحياة.

ووفقًا لبيان منشور على موقع “فيفا” الإلكتروني،”أوقفت لجنة الأخلاقيات الأمريكي آرون ديفيدسون، المسؤول السابق عن رابطة الدوري في الولايات المتحدة، والرئيس السابق لشركة التسويق الرياضي “ترافيك سبورتس”، والذي أقرَّ في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بذنبه بعد اتهام وجّه إليه من قِبل وزارة العدل الأمريكية.

وأضاف البيان:”تم إيقاف كوستاس تاكاس، المستشار السابق لجيفري ويب (الذي شغل سابقًا منصب رئيس اتحاد الكونكاكاف(أمريكا الشمالية، والوسطى، والكاريبي)”.

وأوضح البيان:”إضافة إلى الكولومبي ميغل تروخيو، الوكيل السابق للفيفا والمالك لشركات استشارية، والمتورط في عمليات رشوة لعدد من مسؤولي كرة القدم”.

واختتم”فيفا” بيانه:”يتعيّن على كل شخص من الأشخاص الثلاثة تسديد غرامة بقيمة مليون فرنك سويسري “.