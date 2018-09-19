“كاف” يعلن موعد ومكان استضافة حفل جوائز الأفضل لعام 2018

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إقامة حفل جوائزه، والذي يشمل أفضل لاعب في القارة لعام 2018، في العاصمة السنغالية داكار.

وقال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في تصريحات أبرزها موقع كاف: “حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018 سيقام في داكار يوم 8 يناير المقبل، اللجنة المنظمة شُكلت بالفعل بالتعاون مع الحكومة السنغالية”.

وأضاف: “أستغل تلك الفرصة للتوجه بالشكر إلى الرئيس ماكي سال للموافقة على استضافة هذا الحدث الرياضي العظيم للكاف، وكذلك وزير الرياضة وأوجستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي”.

بالإضافة لجائزة أفضل لاعب، فإن حفل الكاف يتم فيه توزيع جوائز أفضل لاعب داخل القارة، وأفضل مدرب، وأفضل فريق، وأفضل منتخب، وأفضل لاعب شاب، وأفضل لاعبة، وأفضل منتخب نسائي.

وأقيم حفل العام الماضي في مدينة أكرا الغانية، والذي حصل خلاله المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.