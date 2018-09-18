تغريم فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي بعد طرده

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه فرض غرامة على فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي قيمتها 2000 جنيه إسترليني (2600 دولار) بعدما أقر بإساءة التصرف.

وتعرض لامبارد، لاعب وسط تشيلسي السابق، للطرد خلال هزيمة فريقه 1-صفر أمام روثرهام يونايتد بدوري الدرجة الثانية يوم السبت الماضي، بسبب ترك المنطقة الفنية للاحتجاج على حكم المباراة.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان “تم تغريم مدرب ديربي كاونتي فرانك لامبارد 2000 جنيه استرليني؛ بعدما أقر بأنه أساء التصرف وتقبل العقوبة”.

واستهل لامبارد (40 عامًا)، الذي خاض 106 مباريات دولية مع إنجلترا، مسيرته التدريبية في مايو آيار الماضي، بعدما قاد ديربي كاونتي الذي يحتل المركز السابع‭ ‬حاليًا بدوري الدرجة الثانية بعد سبع مباريات.