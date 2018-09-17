غانا تقرر إيقاف المزيد من الحكام مدى الحياة بسبب الرشوة

قررت رابطة حكام كرة القدم في غانا، اليوم الإثنين، إيقاف المزيد من أعضائها مدى الحياة على خلفية قضية تتعلق بالرشوة والفساد.

وقرر الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي إيقاف 7 حكام رئيسيين ومساعدين من غانا لفترات طويلة، ضمن حزمة جديدة من العقوبات أعلنها الاتحاد القاري؛ بسبب الرشى.

وجاءت هذه القرارات بعد بث فيلم وثائقي مدته ساعتان ويحمل عنوان “عندما يصبح الجشع والفساد أمرًا طبيعيًا”، هو نتاج عمل الصحفي المتخفي أنس أريمياو أنس، وعُرض بشكل علني في يونيو الماضي وقد ظهر رئيس الاتحاد الغاني كويسي نيانتاكي في الفيلم وهو يتقاضى رشوة، ما دفعه للاستقالة.

ونقلت صحيفة “غارديان” البريطانية عن جوزيف أييتا مينساه، السكرتير العام للاتحاد الغاني، قوله: “اللجنة التأديبية التي أنشئت في أعقاب الادعاءات الأخيرة اجتمعت، يوم السبت، وأيدت قرار الاتحاد الأفريقي”.

وأوضح مينساه أن عدد الحكام والحكام المساعدين الموقوفين مدى الحياة بلغ 8، بينما تم إيقاف 53 حكمًا آخرين لمدة 10 سنوات، وأن الحكام الصادر بحقهم الإيقاف يمكنهم الاستئناف ضد القرار في غضون 14 يومًا.